Власти Петербурга отказались включать Кудрово в состав города

Правительство Петербурга отказалось поддержать идею о включении деревни Кудрово в состав Петербурга, сообщает NSP со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Михаила Мокрецова.

«Мы не планируем в ближайшее время ставить вопрос о корректировке границ Санкт-Петербурга, включении Кудрово и т.д.», - сказал Мокрецов после заседания Координационного совета в сфере социально-экономического развития Петербурга и Ленобласти.

Его слова подтвердил председатель комитета экономического развития инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов. «Такой вопрос не стоит», - сказал он.

Активисты из Кудрово в сентябре обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить их населенный пункт в состав административных границ Петербурга. Это единственный населенный пункт Ленинградской области, находящийся внутри КАД.