ЖК "Прибалтийский" от ГК "Город" обещают сдать в конце 2018 года

Жилой комплекс "Прибалтийский" планируется сдать в четвертом квартале 2018 года, сообщили в комитете по строительству. Генподрядчик строительства - АО "Монолитстрой".

Изначально ЖК "Прибалтийский" возводила ГК "Город". С этим застройщиком связан ряд скандалов. Владельцев ГК "Город" - Максима Ванчугова и его брата Руслана - обвиняют в мошенничестве на сумму 2,9 млрд рублей и присвоении денег дольщиков нескольких комплексов-долгостроев. Сейчас они под домашним арестом.

Кроме "Прибалтийского", ГК "Город" занимался другими жилыми комплексами - "Ленинский парк" и "Морская Звезда". Сдачу "Ленинского парка" затянули на два года, а возведение "Прибалтийского" и "Морской Звезды" и вовсе приостановили в начале 2015 года. В общей сложности в трех объектах дольщикам принадлежат 5,4 тыс. квартир.

В сентябре вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что проблемные стройки возьмет на себя "ЛенСпецСму". Однако позже появилась информация, что ЖК "Прибалтийский" достроит "Монолит".

Дольщики не слишком обрадовались этому и попросили Полтавченко найти для комплекса крупную компанию с большими финансовыми возможностями: у холдинга "Монолитстрой" нет собственных средств, указывали они. В комитете по строительству отметили, что строительство ЖК "Прибалтийский" финансируется за счет кредитной линии от ПАО "Банк «Санкт-Петербург»" в размере 1,886 млрд рублей, к тому же свободные площади генподрядчику переданы в счет строительных работ.