В ЗакСе предложили только через суд лишать дома статуса исторических

Комитет ЗакСа по законодательству предложил усложнить процедуру перевода исторических зданий в разряд обычных, сообщил депутат Денис Четырбок в своем Telegram-канале.

По предложению депутатов, менять дату строительства исторических домов в реестре недвижимости при спорных случаях можно будет только решению суда. Правовой статус сооружения влияет на его сохранение и использование: по городскому закону, здания, построенные в центральной части города до 1917 года, относятся к историческим и не подлежат сносу.

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Однако, заметил Четырбок, нередки случаи, когда застройщики меняют сведения кадастра недвижимости о годе постройки исторических зданий, получая заключения от экспертов. "Это позволяет сносить старый дом и строить на его месте экономически более выгодное сооружение, например, бизнес-центр или элитное жилье", - пояснил депутат.

По его словам, такие действия застройщиков приводят к нарушению внешнего исторического облика территории. Предложенная инициатива, считает Четырбок, позволит "пресечь практику такие вопиющих случаев, которые мы недавно наблюдали".

Один из таких "вопиющих случаев" - снос дома на Ремесленной улице в августе этого года. Градозащитники боролись за него несколько лет. По кадастровому паспорту здание якобы было построено в 1920 году и не считалось историческим, но в суде удалось доказать, что дом был построен еще на 15 октября 1906 года. Куйбышевский суд подтвердил статус исторической постройки.