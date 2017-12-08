Смольный оставил киоски с цветами и газетами у метро

Правительство Петербурга утвердило проект постановления, согласно которому киоски с газетами, цветами и билетами у метро сносить не будут, сообщается на официальном сайте Смольного.

Комитет имущественных отношений в октябре внес поправки, намереваясь отодвинуть всю торговлю у метро на 100 метров. Губернатор Георгий Полтавченко распорядился сохранить исключение для киосков с газетами, цветами и билетами. 31 октября более сотни человек вышли на митинг против уничтожения малого бизнеса в городе и потребовали отставки председателей КИО и ККИ.

"Санкт-Петербург.ру" еще летом рассказывал о борьбе комитета с предпринимателями вопреки федеральному законодательству. Многие предприниматели после этого пожаловались в редакцию на действия властей.

При этом на жалобы бдительных петербуржцев на портале "Наш город" представители комитетов реагируют не всегда. Например, случае с автофургонами сотрудники ведомств нередко публикуют фотографии со свободным участками, сообщая, что незаконная торговля не ведется – в ответ на обращения, где приложены фото с теми самыми торговыми фургонами.