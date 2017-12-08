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В Петербурге 8 декабря будет сильный снег с дождем

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© Фото: Instagram / @djrevit

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Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов.

В Петербурге 8 декабря ожидается снег, местами сильный, во второй половине дня - мокрый с дождем, возможна метель, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

"Облачно. В первой половине дня снег, местами сильный, во второй половине дня мокрый снег, местами с дождем. Местами слабая метель, налипание мокрого снега", - рассказали представители ведомства.

Ветер южный, юго-восточный, сильный - 7-12 м/с. Температура воздуха днем будет держаться на уровне от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, на дорогах сложная обстановка.

Восход солнца был в 9:44, закат ожидается в 15:55. После захода солнца установится плюсовая температура.

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