Основатель Василеостровской пивоварни заключен под домашний арест

Василеостровский суд Петербурга поместил под домашний арест бизнесмена Алексея Араштаева и главбуха Наталью Захарову, сообщает объединенная пресс-служба судов. Под стражей они пробудут до 5 февраля 2018 года.

Араштаева и Захарову подозревают в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, они предоставляли клиентам незаконные услуги по расчетно-кассовому обслуживанию и обналичиванию денег, взимая с них за это комиссию не менее 5%.

Таким образом, считает следствие, фигуранты дела получили не менее 326,3 млн рублей. Затем деньги передавались клиентам наличными, за вычетом вознаграждения, которое составило 16,3 млн рублей.

Алексей Араштаев - один из основателей Василеостровской пивоварни. По данным "Фонтанки.ру", его партнеров Алексея Ильинского и Сергея Лобанова планировали задержать, но те уехали в Эстонию.