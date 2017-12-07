Еще два участка Баболовского парка передадут ГМЗ "Царское село"

Два участка Баболовского парка передадут музею-заповеднику «Царское село», сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой.

Непереданные музею участки обнаружились в сентябре. Тогда Дмитриева обратилась к Полтавченко с просьбой передать их в ведение «Царского села». В ответ градоначальник сообщил, что уже дал соответствующее распоряжение комитету имущественных отношений.

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Напомним, в 2014 году Баболовский парк был передан музею-заповеднику «Царское село». До этого КИО продал его ООО «Базис», а вскоре участок был перепродан шведской компании «Стеелмар Скандинавия».

Шведы намеревались построить в парке коттеджи, чем настроили против себя общественность Пушкина. В итоге суд постановил запретить строительство.