Петербуржцы задолжали 1,3 млрд рублей за капитальный ремонт

Задолженность петербуржцев по взносам на капитальный ремонт составила 1,3 млрд рублей, сообщили в НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах". Из них долги по жилым помещениям составляют 1,1 млрд рублей, по нежилым - 193 млн.

Программа финансирования на нынешний год рассчитана на 11,3 млрд рублей. В Фонде уточнили, что сейчас работы проводятся в 1854 домах: будут заменяны 1,5 тыс. лифтов, отремонтированы 516 кровель и 267 фасадов.

С 2014 года, указали в организации, собственники перечислили на капремонт 9,9 млрд рублей, из них 3,7 млрд - в 2017 году. Собираемость взносов в нынешнем году составляет 91,2%.