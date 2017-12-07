Новосмоленская набережная получит новое освещение в 2019 году

В комитете по градостроительству и архитектуре представили концепцию обновленного светового облика Новосмоленской набережной, сообщает "Фонтанка.ру". Новый облик набережная может получить в 2019 году.

Авторы концепции - Высшая школа светового дизайна ИТМО при участии "Ленсвета" и специалистов комитета. Как рассказала директор школы ИТМО Наталья Быстрянцева, верхнюю и нижнюю линии набережной осветят светильники с тремя лучами. В выходные и праздники задействуют проекционное освещение, с помощью которого на поверхностях будут создавать световые фигуры. На асфальте - это пятна, "снежинки" зимой, на мостах - петербургские виды и световые надписи. Подсвечивать с помощью световых проекций и композиций будут и фасады домов. Саму набережную планируют дополнить большими П-образными и треугольными качелями, малыми скульптурами на морскую тему.

Кроме того, Смоленку планируют оживить фонтанами, которые будут работать в выходные и праздники, а в нескольких местах перекрыть понтонами для пешеходов. Зампред КГА Лариса Канунникова отнеслась к такой идее скептически, поскольку на реке регулярно проводятся спортивные соревнования.

В "Ленсвете" заявили, что к проектированию могут приступить в феврале, а закончить проект - в 2019 году. Гендиректор компании Сергей Мителев сообщил, что "Ленсвет" надеется на городское финансирование. В каком объеме - пока неизвестно.

Представитель местных жителей Анна Завадская заявила, что хотя живущие в районе Смоленки и одобряют новую концепцию, они больше переживают за благоустройство набережной. "Люди говорят – не хочется, чтобы подсвечивали грязь", - сказала она.

Сколько им придется ждать - пока неизвестно: по словам Канунниковой, город не смог получить федеральное финансирование под программу "Комфортная городская среда", поэтому конкурс на общее благоустройство откладывается. Мителев в ответ на это заметил, что "лучше что-то делать, чем ничего", и "пусть хотя бы свет будет".