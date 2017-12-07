Росавиация проверит Пулково на работу в сложных зимних условиях

Росавиация по поручению министра транспорта Максима Соколова проверит аэропорт Пулково после коллапса в московском Шереметьево, сообщает "Фонтанка.ру".

По данным издания, Соколов распорядился проверить аэропорты и авиакомпании до конца недели. Пулково протестируют на готовность к работе в сложных метеоусловиях и при увеличенном пассажиропотоке.

Представители аэропорта утверждают, что проверили все системы, устранили дефекты на взлетно-посадочных полосах и протестировали систему контроля метеорологических условий. Также в Пулково есть запасы противообледенительной жидкости для обработки самолетов и химических реагентов для борьбы с гололедом, а в периоды увеличенного пассажиропотока сотрудники аэропорта работают в дополнительные смены.

В начале декабря в Шереметьево из-за сложных погодных условий рейсы компании "Аэрофлот" задерживались на несколько часов. В среду, 6 декабря, за пределы полосы выкатился самолет AirBaltic: инцидент также объяснили метеоусловиями.