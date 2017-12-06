Санта-Клаус прилетел в Петербург

Санта-Клаус прибыл в Петербург в рамках рождественского турне, сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

В Северной столице Санта пробудет два дня 6-7 декабря. 8 декабря он отправится с трехдневным визитом в Москву. Там Санта посетит Ленинградскую область и поздравит с наступающим Новым годом и Рождеством воспитанников Юкковской школы-интерната для слабослышащих детей.

Санта обитает в резиденции в финском городе Рованиеми. Его деревня пользуется большой популярностью у туристов. 19 декабря Санта встретится с российским коллегой - Дедом Морозом.