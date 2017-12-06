В ЗакСе поддержали идею запретить адвокатам работать без профобразования

Депутаты петербургского Заксобрания одобрили законопроект, запрещающий адвокатам работать без высшего юридического образования, сообщил глава комитета по законодательству Денис Четырбок.

"Сейчас в компаниях, которые оказывают юридические услуги, сидят повара, слесари, инженеры, кто угодно… Очевидно, что такой порядок дел недопустим. Необходимо ввести профессиональные требования к работникам юридических фирм, в первую очередь – о глубоком знании законов и практики их применения", - заявил Четырбок.

Проект федеральной инициативы комитет по законодательству одобрил в начале ноября. По задумке авторов законопроекта, такая мера повысит качество юридических услуг.