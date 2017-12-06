Литейный мост разведут в ночь на 7 декабря

В ночь на 7 декабря Литейный мост разведут по графику разводки, сообщили представители "Мостотреста".
"Будет произведена технологическая разводка Литейного моста по графику разводки с 01.40 до 04.45", - предупредили в "Мостотресте", попросив петербуржцев заранее планировать свой маршрут.
Сезон разводки мостов в Петербурге завершился 30 ноября. За пределами навигационного периода их разводят для пропуска единичных судов, при технической необходимости, а также для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Причем это делается с учетом метеорологической обстановки.
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