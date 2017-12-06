ЗакС отказался признать отданную под застройку часть Малиновки зеленой зоной

Петербургское Заксобрание отклонило поправку фракции "Яблоко" о внесении ранее отведенного под строительство храма участка парка Малиновка в перечень зеленых зон общего пользования, передает "Фонтанка.ру". Предложение поддержали только 10 депутатов из 50.

В общей сложности к проекту изменений в закон депутаты подали 91 поправку. Смольный предлагал увеличить количество территорий зеленых зон в Петербурге с 2029 до 2034 га, но при этом их общая площадь уменьшится с 6124,54 до 6103,9 га.

Это связано с тем, что статус девяти зеленых зон будет понижен с общегородского до местного, площадь некоторых скорректируют, а одну и вовсе исключат. Вместо нее сделают велосипедную и лыжероллерную трассы в районе Суздальских озер для Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам.

История вокруг Малиновки тянется еще с 2015 года. Депутаты ЗакСа приняли генплан, по которому участок парка площадью 2,1 га планировалось передать РПЦ под застройку 67-метровой церковью. Смольный в лице комиссии по образованию и вице-губернатора Игоря Албина выступил против. В итоге строительство храма было отменено, однако депутаты в июне 2017 года все равно одобрили застройку парка. Албин снова выступил против, заявив, что там "не будет застройки".

В конце ноября комиссия ЗакСа по градостроительству отказалась запрещать строительство в Малиновке, отклонив поправки "Яблока" и "Справедливой России".