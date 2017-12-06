В Петербурге 6 декабря днем ожидаются слабый снег и редкие прояснения

В Петербурге 6 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, ветер слабый, сообщили в ГУ МЧС по городу.
«Облачная с прояснениями погода. Небольшой, утром местами умеренный снег. Ветер днем западных направлений 1-6 м/с», - рассказали представители ведомства.
Температура воздуха днем составит от -1 до -3 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. На дорогах гололедица, местами снежный накат.
Восход солнца был в 09:41, закат ожидается в 15:56. После заката температура существенно не изменится.