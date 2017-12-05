Из Карповки спасли трех тонущих котят

Молодые люди спасли трех тонущих котят из реки Карповки, стало известно "Санкт-Петербург.ру". Котята плыли по реке в коробке, которую заметили две девушки.

Фото: vk.com/id429144445

Жительницы Северной столицы спрашивали прохожих, знают ли они номера служб, которые могли бы спасти малышей. В итоге один из молодых людей, Николай Талиш, прыгнул в Карповку и вытащил котят, держась за кабель от спутниковой тарелки. Ему помогали еще двое - Максим и Дмитрий.

"Котята почти не пострадали. Коробка выскользнула из моих рук и перевернулась. Я нырнул и поймал их. Когда я подплыл к берегу, понял, что полностью коробку не смогу поднять. Повезло, что в коробке была какая-то тряпка, я положил котят в нее, взял ее в зубы и начал подниматься по проводу", - рассказал "Санкт-Петербург.ру" Николай, добавив, что если бы не помогавшие ему парни, он бы "не вылез из воды".

О произошедшем узнали в ПСО "Экстремум". Когда спасатели прибыли на место событий, котят уже вытащили на берег. В службе раскритиковали ребят за самостоятельность.

"Нельзя увеличивать количество пострадавших. Ни при каких условиях. Неподготовленный человек в ледяной воде рисковал жизнью. С мышцами, сведенными от холода судорогой, уже никого спасти, и может быть не спасти даже себя. Возможная гибель человека – это уже за гранью. Надо было дождаться приезда подготовленных людей", - пояснили в "Экстремуме".

Тем не менее, и Николай, и котята остались живы и здоровы. Спасенных малышей взяли на передержку. Для двух из них сейчас ищут постоянный дом.