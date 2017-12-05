За неделю в Петербурге госпитализировали 200 заболевших гриппом и ОРВИ

За минувшую неделю в больницы Петербурга были госпитализированы более 200 человек, заболевших гриппом и ОРВИ, следует из данных, приведенных на сайте клинической инфекционной больницы имени Боткина.

По данным больницы, в городских стационарах оказалось 204 заболевших. У двух пациентов диагностированы вирусы гриппа А (H3) и B.

Еще в сентябре медики прогнозировали, что первая волна эпидемии гриппа в Петербурге начнется уже в декабре. Они предупреждали сразу о нескольких вирусах: свином гриппе, штамме H3N2 и вирусах B. Эксперты ожидают, что всего жителей Северной столицы зимой ожидают две волны эпидемии.