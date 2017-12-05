Горсуд подтвердил запрет "Воину-В" на строительство домов на Лени Голикова

Горсуд подтвердил запрет застройщику «Воин-В» на строительство жилых комплексов «Бенуа-2» и «Шереметьевский дворец» в квартале Ульянка между проспектом Стачек и улицей Лени Голикова, сообщает «Фонтанка.ру».

Из определения суда следует, что 10 октября Куйбышевский суд снял с застройщика запрет на производство работ, тем самым разморозив эти две стройки. Запрет был наложен в качестве обеспечительных мер из-за тяжб «Воина-В» с градозащитниками: последние считают, что новые дома навредят пейзажам парка «Александрино».

После снятия запрета истцы обжаловали итог судебного разбирательства, а это значит, отметили в Горсуде, что это действие решения Куйбышевского суда приостановлено до вердикта по апелляции. Таким образом, продолжение работ на стройке незаконно.

Ранее на то, что «Воин-М» строит без разрешения дома в квартале Ульянка, обратил внимание Госстройнадзор. Сообщалось, что компании грозит административный штраф до одного млн рублей.

Компания «Воин-В» славится скандалами, главный из которых - дача взятки экс-депутату петербургского Законодательного собрания Вячеславу Нотягу. «Воин-В» выдавала парламентарию по 300 тыс. рублей каждый триместр в течение 2015 и 2016 годов. За это компании обещали не мешать в реновации квартала Ульянка.