Путин подарил школьнице из Петербурга гитару

Президент России Владимир Путин подарил гитару 12-летней ученице музыкальной школы имени Андреева Анастасии Пискун, сообщает пресс-служба Смольного. Подарок передал вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Школьница обучается игре на гитаре с восьми лет, она - лауреат различных конкурсов и фестивалей. Девочка давно мечтала о новом инструменте "с более профессиональным звучанием" и просила президента помочь ей. Правда, призналась Анастасия, она не рассчитывала на подарок от президента, учитывая, как он занят.

"Я хочу поблагодарить президента России Владимира Путина, администрацию Петербурга и Московского района за то, что осуществили мою мечту. Моя задача – продолжать хорошо учиться, участвовать в различных конкурсах и смотрах, беречь этот инструмент", - приводятся слова гитаристки.

На своей новой гитаре девочка исполнила песню "Ой, то не вечер" и похвалила инструмент за его хороший звук.