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Центробанк выпустил монету с Медным всадником к ЧМ-2018

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© Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Всего представлено семь видов памятных монет.

Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщается на сайте Центробанка.

Всего представлено три номинала новых монет: серебрянная 3 рубля, золотая - 50 рублей, а также два вида монет 25 рублей из недрагоценного метала - в обычном и "специальном".

На оборотной стороне трехрублевой монеты рядом с футболистами изображены достопримечательности российских городов: Собор Василия Блаженного и Спасская башня в Москве, Медный всадник в Петербурге и Морской вокзал в Сочи. Тираж каждого вида монет - до 24 тыс. штук.

Фото: cbr.ru
 

Еще два вида монет украшает кубок ЧМ-2018. На серебрянных 3 рублях он изображен на фоне чаши стадиона, на золотых 50 рублях - на фоне фольклорного орнамента. Тираж серебряной монеты – до 24 тыс. штук, золотой – до 12 тыс. штук.

Фото: cbr.ru
 

На 25-рублевой монете в обычном исполнении на оборотной стороне изображен рельефный талисман чемпионата - волк Забивака. В специальном исполнении тот же талисман выполнен в цвете. Тираж монеты в обычном исполнении – 19 750 штук, в специальном исполнении – 250 тыс. штук.

Фото: cbr.ru
 

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Петербург и Москва. Россия попала в группу A, на ЧМ-2018 она сыграет с Уругваем, с Египтом и Саудовской Аравией

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