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В Петербурге задержан и.о. директора Института экспериментальной медицины

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© Фото: ru.wikipedia.org

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Евгения Шайдакова подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. рублей от пациентки.

Исполняющий обязанности директора Института экспериментальной медицины Евгений Шайдаков задержан по подозрению получения взятки от пациентки, пишет "Фонтанка.ру".

По данным издания, его взяли с поличным в кабинете ИЭМ. За несколько минут до прихода оперативников пациентка принесла ему 100 тыс. рублей: недавно ей сделали операцию, которую задержанный оформил как научную работу. Шайдаков доставлен в отделение, ему грозит уголовное дело.

Сами сотрудники полиции отметили, что ситуация, в которой оказался Шайдаков, "пограничная". По их словам, благодарность врачу как таковая не несет за собой уголовную ответственность. Эксперт из Следственного комитета пояснил, что здесь играет роль, когда были переданы деньги - до или после операции: во втором случае дела бы не было.

По данным "Фонтанки", задержание Шайдакова может быть связано с предстоящими выборами директора ИМЭ. На пост претендуют сам Шайдаков, его заместитель по научной работе Александр Дмитриев и заведующий отделом молекулярной микробиологии института Александр Суворов. Выборы стартовали в августе и должны завершиться 15 декабря.

Шайдаков - один из первых специалистов в России в области физиологии и патологии венозного кровообращения. Начинал он служить медиком на атомной подводной лодке, сейчас он - доктор наук, автор сотен статей и монографий.

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