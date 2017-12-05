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Депутаты ЗакСа призвали Смольный упорядочить богослужения в Исаакии

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© Фото: Instagram / @idbronskiy

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В Сампсониевском соборе из-за церковных служб уже повредили иконы.

Депутаты петербургского Заксобрания обратились к губернатору Георгию Полтавченко с предложением заключить между городом и РПЦ соглашение, которое определит порядок богослужения в храмах музея "Исаакиевский собор". Об этом сообщил Борис Вишневский в своем Facebook.

Парламентарий напомнил, что ранее после его запроса проверка выявила "грубейшие нарушения сохранности культурного наследия"  в Сампсониевском соборе, который в начале года передали в безвозмездное пользование РПЦ. Там из-за церковных служб на иконах остались брызки воска.

Пока богослужения в храмах, входящих в ГМП "Исаакиевский собор", регламентирует соглашение между музеем и Санкт-Петербургской епархией. Депутаты считают, что "статус соглашения надо повысить", сделав одной из сторон правительство Петербурга.

Кроме Вишневского, обращение подписали Михаил Амосов, Оксана Дмитриева, Максим Резник, Сергей Трохманенко. В комментариях к посту глава петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина высказала сожаление, что членам ее партии не предложили подписаться. Резник согласился с ней в том, что "надо выступать вместе".

История с Исаакиевским собором тянется с начала января 2017 года. Тогда Полтавченко объявил, что собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ. После этого Смольный опубликовал документ с планом передачи собора, однако на суде 13 марта представитель власти заявил, что опубликованный документ с планом передачи - неофициальный.

Сам Полтавченко также подтвердил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который проходил в начале июня, что Смольный до сих пор не получил заявку от РПЦ на передачу собора. Исаакий могут передать церкви только в случае получения соответствующей заявки.

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