Метро "Старая деревня" закрыто на вход из-за большого количества пассажиров

Станция метро «Старая деревня» закрыта на вход и работает только на выход, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«В 18-53 станция "Старая деревня" закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, станция работает только на выход», - пояснили представители метро, добавив, что все три эскалатора станции работают на подъем.

За полчаса до этого на проверку закрылась соседняя станция - "Комендантский проспект".