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Метро "Старая деревня" закрыто на вход из-за большого количества пассажиров

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© Фото: dp.ru

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Все три эскалатора работают на подъем.

Станция метро «Старая деревня» закрыта на вход и работает только на выход, сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

«В 18-53 станция "Старая деревня" закрыта на вход из-за большого пассажиропотока, станция работает только на выход», - пояснили представители метро, добавив, что все три эскалатора станции работают на подъем.

За полчаса до этого на проверку закрылась соседняя станция - "Комендантский проспект".

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