За год водители оплатили проезд по ЗСД более 80 млн раз

За первый год работы водители более 80 млн раз оплатили проезд по Западному скоростному диаметру, сообщили в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».

В среднем автомобилисты платят за проезд по ЗСД 300 тыс. раз в день. Рекордные значения пока держатся на отметках около 315 тыс. В компании ЗСД назвали «одной из наиболее востребованных платных магистралей страны».

80% всех поездок на ЗСД оплачиваются с помощью транспондеров: сейчас в обороте их более 430 тыс., свыше 200 тыс. из них было выдано за последний год. В «Магистралях» напомнили, что водители могут оплачивать одним транспондером платные участки еще трех трасс, кроме ЗСД: М-4 «Дон», М-3 «Украина», М-11 «Москва – Петербург».

«Магистраль Северной столицы» отвечала за строительство и запуск ЗСД. Компания будет эксплуатировать трассу и собирать плату за проезд как минимум до 2042 года.