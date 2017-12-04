С улиц Петербурга за неделю вывезли почти тысячу "КамАЗов" снега

Дорожные службы с приходом первого снегопада вывезли 15 тыс. кубометров снега, сообщает комитет по благоустройству Петербурга.

Первый снег, отметили в ведомстве, выпал 30 ноября. В первые сутки на улицы города выпало до 10 см снега, всего за неделю – 16 см. На 4 декабря в Петербурге работают около 600 спецмашин и почти тысяча уборщиков.

В ноябре на уборку города было выведено почти 23 тыс. смен техники. Дворники в общей сложности отработали более 36 тыс. смен. За ноябрь с городских улиц вывезли 15 тыс. тонн грязи.