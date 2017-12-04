УФАС накажет командование ЗВО за экскурсии на форт «Император Александр I»

Петербургское управление ФАС России возбудило дело из-за экскурсий по форту «Император Александр I», сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

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Антимонопольщики установили, что с августа по октябрь 2017 года ООО «Парадиз» провело 46 платных и три бесплатные экскурсии. Согласие на предпринимательскую деятельность компания получила от командования Западного военного округа, хотя полномочия на распоряжение фортом у последнего нет. Иным организациям, отметили в УФАС, проводить экскурсии не разрешалось.

Право же на бессрочное пользование фортом принадлежит Федеральному государственному казенному учреждению «1999 отделение морской инженерной службы» Минобороны РФ». Однако эта организация имуществом фактически не распоряжалась, заметили в УФАС.

В итоге командование ЗВО предупредили о необходимости до 22 декабря отменить действие документа, по которому «Парадиз» проводит экскурсии на форт. Кроме того, УФАС возбудило дело в отношении командования и компании. Первое заседание состоится 20 декабря.