Смольный одобрил передачу стадиона на Крестовском острове «Зениту» на 49 лет

Правительство Петербурга одобрило передачу стадиона на Крестовском острове футбольному клубу «Зенит», сообщили в аппарате вице-губернатора Игоря Албина.

Концессионное соглашение предусматривает реконструкцию, техническое обслуживание и эксплуатацию объекта в течение 49 лет с момента подписания соглашения. Среди задач соглашения – создание условий для привлечения максимального количества зрителей, снижение нагрузки на городской бюджет, а также качественное управление ареной для окупаемости инвестиций: планируется, что их объем составит 500 млн рублей. Кроме того, на территории стадиона появятся 9 объектов общепита.

Также «Зенит» должен быть готов обеспечить на стадионе проведение матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также задействовать стадион на три месяца каждый год на любые международные спортивные соревнования. Остальные городские мероприятия будут проводиться с учетом графика футбольного клуба.

По предварительной оценке, стоимость эксплуатации «Зенит-арены» за эти 49 лет возрастет в два раза. В 2018 году стоимость годового обслуживания составит 1,3 млрд рублей, а к 2065 году вырастет до 2,8 млрд.

«Зенит-арену» начали возводить в 2007 году. За десять лет строительства ее стоимость возросла от 6,7 млрд рублей до 42 млрд рублей по официальным данным и 50 млрд рублей - по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.