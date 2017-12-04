В Пулково заработал сервис каршеринга "Делимобиль"

В Пулково начал работу сервис каршеринга «Делимобиль», сообщили в пресс-службе аэропорта. С 4 декабря пассажиры могут арендовать автомобиль с поминутной оплатой.

Для машин сервиса оборудованы места в зоне краткосрочной парковки «Р3». Заехать туда пользователи каршеринга смогут без дополнительной платы при предъявлении специальной карты.

Поминутная аренда, считают в Пулково, станет удобной альтернативой такси и общественному транспорту для маршрутов от и до аэропорта. Как отметил коммерческий директор управляющей компании Пулково «Воздушные Ворота Северной Столицы» Евгений Ильин, каршеринг набирает популярность в России.

В 2017 году Пулково побил исторический рекорд по пассажиропотоку. Менее чем за год аэропорт принял и отправил 14 млн 283 тыс. 585 пассажиров.