Еще на двух станциях метро появились помощники для инвалидов и пенсионеров

Специалисты нового подразделения петербургского метрополитена Дистанция обеспечения мобильности пассажиров начали обслуживать станции метро «Автово» и «Кировский завод», сообщили в подземке. Со 2 декабря люди в ярких жилетах с международным знаком доступности на спинах помогают пассажирам с ограниченными возможностями.

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Теперь специалисты дежурят на 57 станциях петербургской подземки, необорудованными остаются 10. На необорудованных станциях помогают пока только инвалидам-колясочникам, на других к помощи Дистанции могут обратиться люди с нарушениями слуха и зрения, семьи с колясками, пенсионеры с тяжелыми сумками и другие.

Представители подземки просят оставлять заявку на сопровождение заранее, по телефону информационно-справочного центра метро 8-800-350-11-55. Полный перечень станций, на которых работают специалисты Дистанции, опубликован на сайте метрополитена.

В начале марта «Санкт-Петербург.ру» опубликовал материал о том как инвалидам по зрению приходиться сталкиваться с нарушением их прав в метрополитене: сотрудники подземки в грубой форме препятствовали слабовидящим пользоваться одним из самых безопасных видов городского транспорта.

Инвалиды по зрению жаловались в социальной сети на то, что их не пропускали через турникет или назначали им пассажиров для сопровождения, объясняя это заботой об их безопасности.