КИО выдал QR-коды 600 петербургским ларькам

Подведомственное комитету имущественных отношений ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» выдало QR-коды более 600 торговым точкам, сообщили в пресс-службе Смольного.

Эти коды позволят гражданам самостоятельно проверить законность размещения ларьков: их получают те предприниматели, у которых заключены с КИО договоры по городским участкам, переданным для размещения нестационарных торговых объектов. QR-коды позволят синхронизировать базы данных комитета с данными Региональной геоинформационной системы.

«Санкт-Петербург.ру»уже рассказывал о борьбе комитета по контролю за имуществом и комитета имущественных отношений с предпринимателями вопреки федеральному законодательству. Многие предприниматели после этого пожаловались в редакцию на действия властей.

В октябре недовольство предпринимателей обострилось после поправки КИО: комитет намеревался отодвинуть всю торговлю у метро на 100 метров. Губернатор Георгий Полтавченко позже распорядился сохранить исключение для киосков с газетами, цветами и билетами. 31 октября более сотни человек вышли на митинг против уничтожения малого бизнеса в городе и потребовали отставки председателей КИО и ККИ.

При этом на жалобы бдительных петербуржцев на портале «Наш город» представители комитетов реагируют не всегда. Например, случае с автофургонами сотрудники ведомств нередко публикуют фотографии со свободным участками, сообщая, что незаконная торговля не ведется – в ответ на обращения, где приложены фото с теми самыми торговыми фургонами.