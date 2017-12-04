Станция метро "Пушкинская" закрыта на проверку

Станция метро "Пушкинская» и переход на станцию "Звенигородская" закрыты на время проверки бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

"В 10-37 станция "Пушкинская" и переход на станцию "Звенигородская" закрыт на проверку бесхозного предмета", - сообщили представители петербургской подземки.