Российские учёные изобрели биоволокно для безопасного сбора разливов нефти

Экологическая катастрофа

20 апреля 2010 года в Мексиканском заливе Атлантического океана произошёл крупнейший в истории США разлив нефти. В 22 часа по местному времени на буровой платформе Deepwater Horizon возникла аварийная ситуация, результатом которой стал мощный взрыв.

Пожар продолжался больше суток, столб дыма поднимался на высоту три тысячи метров. После этого станция затонула в океане. В результате сильнейшей техногенной катастрофы в воду попало около пяти миллионов баррелей топлива. Утечка из скважины продолжалась полгода, нефтяное пятно покрыло около 5% всей площади Мексиканского залива.

Последствия были колоссальны для всех. Нефтяное пятно достигло побережья США и проникло в устье реки Миссисипи, было загрязнено 1770 км береговой линии. Спасатели собирали тысячи погибших животных и птиц. Из-за аварии был введён полугодовой мораторий на бурение, что привело к потере 13 тыс. рабочих мест и зарплат на 800 млн. долларов.

Закрытие трети акватории Мексиканского залива лишило дохода 150 тыс. рыбаков и работников ресторанов. Туристическая ассоциация США спрогнозировала экономические потери в 23 млрд. долларов за три последующих года после катастрофы. В течение нескольких последующих лет Национальное управление океанических и атмосферных исследований отчитывалось о высоких показателях смерти китообразных.

Баржи и подводные лодки

Герметизация скважины была полностью закончена только 19 сентября 2010 года. Ликвидацией последствий глобальной катастрофы в Мексиканском заливе занимались спасательные катера, баржи, буксиры и даже подводные лодки.

Правительство США для помощи в устранении экологического бедствия выделило военные корабли и самолёты, а также большое количество специальной техники. К добровольцам присоединились шесть тысяч военных из Национальной гвардии. Все они собирали разлитую по огромной площади нефть: люди – вручную, корабли – механически.

Чтобы максимально ограничить площадь распространения углеводородов, были применены активные вещества – диспергенты. Они способствуют осаждению нефтяных пятен на поверхности воды. Помимо этого, были установлены многокилометровые боновые заграждения, которые помогли локализовать зону экологической катастрофы. Люди использовали все возможные средства, чтобы остановить загрязнение природы.

Фото: pixabay.com

Опасность добычи «чёрного золота»

Рост добычи нефти неизбежно приводит к увеличению количества аварий, из-за которых в окружающую среду постоянно попадает топливо. Только в России ежегодно добывается 500 млн тонн «чёрного золота». Согласно статистике Гринпис, один процент от этого количества теряется в результате протечек и происшествий. Пять млн тонн нефтепродуктов каждый год загрязняет природу только в нашей стране.

Экологический вред от добычи углеводородов продолжает ежегодно расти во всём мире. При этом очень сложно оценить его реальный масштаб, так как загрязнение разрушает многие естественные процессы на планете и условия обитания живых организмов. Негативный результат таких перемен может проявиться только спустя годы или даже десятилетия.

Существует много способов сбора и утилизации топлива. Например, специальные корабли, которые механически собирают основной объём нефти с поверхности воды. Но таким способом нельзя полностью избавиться от загрязнения.

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Учёные всего мира разрабатывают более эффективные испергенты и сорбенты, способные быстро устранить последствия разлива «чёрного золота». Если первые из них токсичны и нужны для экстренной остановки распространения нефтяного пятна, то вторые, наоборот, полностью безопасны для окружающей среды.

Сорбенты умеют избирательно впитывать вещества, не давая им вырваться обратно. К таким материалам относится активированный уголь для желудка или пакетики силикагеля для снижения влажности.

Для сорбции нефтепродуктов изначально использовали песок и различные сорта глины. Но они не способны удерживать легкие фракции нефтепродуктов: бензины, керосины и дизельные виды топлива. Плюс в воде они тонут вместе со всеми собранными веществами. Более эффективным сорбентом стала шерсть, а также специально модифицированные торфы и опилки. Они способны впитать нефть в десять раз больше собственного веса, а также легко отжимаются для повторного использования.

Главным средством для борьбы с разливами топлива с последние годы стали синтетические сорбенты. Они создаются в лабораториях и обладают максимальным набором полезных качеств.

Фото: pixabay.com

Биоразлагаемое волокно

Учёные Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (РЭУ) совместно с коллегами из РАН пошли ещё дальше и разработали инновационный эко-сорбент. Он способен впитывать большие объёмы нефтепродуктов и полностью разлагаться за 1-2 месяца без вреда для окружающей среды. Новый материал представляет собой нетканое волокно на основе природных биополимеров. Ультратонкое вещество получилось благодаря передовой технологии электроформирования, работающей за счёт электростатических сил.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ Анатолия Ольхова, сочетание биополимерных волокон диаметром от долей до нескольких микрометров позволило получить нетканый материал с поверхностью до 100 кв. метров при весе всего в один грамм. Поры сорбента величиной от нескольких единиц до нескольких десятков микрометров позволяют ему эффективно собирать любые нефтепродукты в больших количествах.

Специалисты объяснили, что процесс разложения эко-волокна происходит за счёт особых микроорганизмов, которые содержатся в нефти, собранной в природных условиях. Использованный биоматериал не требует отжима и легко утилизируется в естественных условиях.

Такой эко-сорбент можно использовать для ликвидации аварийных разливов как на поверхности воды, так и на почве. Он подойдёт для фильтрации нефтесодержащих сточных вод и промышленных стоков от очистных установок. Материал также применим в фильтрах для улавливания паров нефтепродуктов из воздуха.

Следующим шагом сотрудников лаборатории «Перспективные композиционные материалы и технологии» РЭУ станет наработка достаточного количества эко-сорбента для комплексных полупромышленных испытаний. В этом университету помогают коллеги из лаборатории диффузионных явлений в полимерных системах Федерального исследовательского центра «Химическая физика» РАН.