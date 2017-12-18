Всероссийский НИИ табака разработал стандарт жидкости для электронных сигарет

Концепцию электронной сигареты разработал Герберт А. Гилберт. В 1963 году он запатентовал устройство, которое описывал как «бездымная сигарета, которая не содержит табак, заменяет горючий табак и бумагу на горячие водные ароматизированные испарения». Устройство нагревало никотиновый раствор с образованием водного пара. В 1967 году к Герберту А. Гилберту обращались с предложением несколько фирм, заинтересованных в производстве сигарет, но товар так и не выпустили.

Родиной современных электронных сигарет стал Китай, где каждый второй житель страдает от никотиновой зависимости. Идею электронной сигареты в 2000 году разработал сотрудник гонконгской фармацевтической компании «Golden Drahon Holding» – ученый Хон Лик. Поскольку курение стало причиной смерти его отца, Хон решил изобрести устройство, которое могло бы оградить курящего от воздействия табачного дыма. Патент на «беспламенную электронную сигарету с распылением» ученый получил в 2003 году.

Производство первых моделей е-сигарет, которые появились в марте 2004 года, профинансировал его работодатель. С того момента компания стала специализироваться только на производстве электронных сигарет и получила название «Подобно дыму».

Если первые электронные сигареты внешне походили на трубки, вид последующих зависел исключительно от фантазии и возможностей производителей. Неизменным оставался только принцип действия. Вейпы предназначены для поступления никотина непосредственно в легкие курящего через пар, возникающий в результате испарения раствора специальной жидкости, в простонародье называемой «жижа». Ее основные составляющие одинаковы у всех производителей: пропиленгликоль, глицерин, дистиллированная вода, никотин и ароматизатор.

В ГОСТе, разработанном ВНИИ табака, указано, что жидкость для электронных сигарет должна состоять из химически чистых пропиленгликоля, глицерина и никотина. Также сказано о недопустимости протечки жидкости, заправленной в одноразовые устройства, и той, что продается во флаконах.

Пропиленгликоль, как пищевая добавка – Е1520, представляет собой немного вязкую жидкость без цвета и запаха, со сладковатым привкусом. Он применяется в кулинарии, фармацевтике, производстве косметики, кормов для животных, также из него делают туман для дым-машин. В жидкости для «вейпинга» пищевой пропиленгликоль используется для придания ей насыщенного вкуса.

Глицерин (пищевая добавка Е-422) – маслянистая бесцветная жидкость со сладким вкусом, которая хорошо растворяется в воде. Производится он из животных и растительных жиров и масел. Используется в пищевой промышленности и фармацевтике. В е-сигаретах глицерин отвечает за густоту пара. А также смягчает его воздействие на слизистые, но в больших количествах может вызывать раздражение верхних дыхательных путей или аллергию.

Для смешивания пропиленглиголя и глицерина используется дистиллированная вода. Она придает раствору нужную текучесть и стабилизирует испарение. Смесь трех этих ингредиентов называется базой, поскольку ее использует каждый производитель. Курительная жидкость также может содержать никотин (фармацевтический жидкий никотин, полученный из листьев табака) и ароматизаторы (эфиры, придающие ей вкусовые свойства).

По ГОСТу, разработанному ВНИИ табака, махорки и табачных изделий, на упаковке должна будет находиться информация о точном содержании никотина на 1 мл жидкости, информация об изготовителе и надпись о том, что никотиносодержащую жидкость нельзя продавать несовершеннолетним. Количество глицерина и пропиленгликоля по разработанному стандарту производитель имеет право не разглашать.

Стандарт будет носить рекомендательный характер. По крайней мере до тех пор, пока продукция не окажется в рамках госрегулирования. Роспотребнадзор считает, что ввести законодательное регулирование вейпов необходимо, так как производители позиционируют электронные сигареты в качестве замены обычным, что, по мнению специалистов службы, напротив, способствует распространению никотиновой зависимости.

Вопрос безопасности е-сигарет до сих пор открыт. Главный аргумент в их пользу заключается в отсутствии процесса горения. В результате не происходит отравления организма смолами, окисью углерода и другими канцерогенами. То есть электронная сигарета, по сравнению с традиционной, менее опасна как для самого курильщика, так и для окружающих. Единственное, что приводит к спорам и не позволяет сертифицировать устройства – отсутствие полномасштабных исследований содержимого жидкостей и веществ во вдыхаемом паре, особенно при длительном употреблении.

Всемирная организация здравоохранения в сентябре 2008 года заявила, что для определения электронных сигарет как безопасного и эффективного метода лечения никотиновой зависимости необходимы точные рецензированные исследования. ВОЗ не отвергает возможность, что электронные сигареты могут оказаться полезным средством для желающих бросить курить, но настаивает на том, что такие заявления должны быть проверены с помощью клинических исследований.

В 2014 году ВОЗ представила доклад, в котором говорилось, что никотин, входящий в состав жидкостей для е-сигарет, может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, а также выступать как фактор возникновения опухоли. Особо была отмечена угроза электронных сигарет для подростков и беременных женщин. Хотя доклад ВОЗ подтверждает, что вейпы испаряют в среднем на 1-2 порядка меньше токсичных веществ, чем обычные сигареты.

В настоящий момент ВНИИ табака дорабатывает ГОСТ «Электронные системы доставки никотина. Общие технические условия». Проект поступит в Росстандарт в декабре. Утвердить его планируют в первой половине 2018 года, тогда летом следующего года он вступит в силу.

В 2016 году, по оценке аналитической компании BIS Research, объем мирового рынка вейпинга достиг 10 млрд долларов. Прогнозы обещают дальнейший рост – 32 млрд долларов к 2021 году, до 50 млрд долларов – к 2025-му. Объем российского рынка в 2016 году BIS Research оценила в 317 млн долларов. В 2015 году Россия вошла в число семи стран, на которые приходится 75% мирового рынка вейпинга, говорится в исследовании компании EY, опубликованном весной 2016 года. По оценке EY, электронными сигаретами пользуется 1% взрослого населения России.

Российский рынок вейпинга – один из самых сегментированных в мире: множество игроков (не менее пяти тыс. компаний), каждый из которых контролирует малую долю. Крупных компаний с выручкой не менее 100 млн рублей в год в России пять-шесть штук. Крупнейшим игроком РАПИРА называет сеть Vardex, которая насчитывает около 110 магазинов. Генеральный директор и совладелец ООО «Вардекс» Дмитрий Борисов оценил ее рыночную долю в 8%. Зарабатывают компании преимущественно не продажей электронных сигарет, а продажей жидкостей для них.

Если крупные компании сегодня используют действительно чистые ингредиенты для жидкостей, то мелкие производители изготавливают их в кустарных условиях. В таком случае реальное содержание никотина часто не соответствует указанной на этикетке информации, а качество жидкости низкое. Существует опасность приобрести жидкость, сделанную из не пищевых, а технических глицерина и пропиленгликоля. Эти вещества токсичны и вызывают отравление. В тяжелой форме возможен даже летальный исход из-за отека дыхательных центров головного мозга.

С появлением ГОСТа у производителей появится эталон, на который можно ориентироваться при создании жидкостей. Тем самым госстандарт затруднит работу кустарных производств. А покупатели, видя соблюдение стандарта, получат уверенность в качестве и безопасности продукции.