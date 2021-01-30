Петербургский проект победил в конкурсе Минобрнауки

Проект «Передовые цифровые технологии» победил в конкурсе от Минобрнауки. Теперь в Петербурге появится цифровой научный центр мирового уровня. На его создание федеральный бюджет выделил грант.

Александр Беднов сообщил, что Морской технический университет также участвует в создании центра новейших технологий. Кроме того, губернатор Северной столицы напомнил о существовании в городе научно-образовательного центра «Искусственный интеллект в промышленности».

Ранее, Санкт-Петербург.Ру писал о создании Центром им. Гамалеи новой вакцины и двух препаратов для профилактики от коронавирусной инфекции.