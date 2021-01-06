Ученые выяснили, чем отличаются головной мозг мужчины и женщины

Ученые проводили исследование и выясняли, есть ли различия в головном мозге мужчин и женщин.

Ранее исследователям удалось определить, что мозг мужчин и женщин имеет различия в части, отвечающая за поведение и репродуктивную функцию. Теперь же ученые нашли еще одно гендерное различие — мышление. Как выяснилось, у женского пола мозолистое тело имеет другое строение. Это структура, которая соединяет между собой правое и левое полушария. У женщин она оказалась больше, поэтому они имеют более развитую интуицию и более успешно справляются с многозадачностью.