NASA визуализировали посадку марсохода Perseverance на Марс

Учёные NASA создали визуализацию посадки марсохода Perseverance на поверхность Марса. Perseverance, как уточнили в NASA, произведёт свою посадку в кратере Джезеро.



Марсоход отправится на Марс с целью найти подтверждения того, что внеземная жизнь существует. Чтобы миссия начала своё выполнение, Perseverance должен будет плавно приземлиться на поверхность планеты.

Эксперты дали название операции приземления марсохода - "семь минут ужаса". Такое название она получила за то, что процесс операции очень непрост. Посадка будет являться полностью автоматизированным процессом.