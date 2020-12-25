Профессор МГУ назвал время, когда человек начинает стареть

Вадим Гладышев, профессор Московского государственного университета (МГУ), сильно раскритиковал мнение разных ученых о начале отсчета старения человека.

Ученые считают, что начало отсчета процесса старения человека начинается в тот момент, когда у него возрастает вероятность смерти. Специалисты объясняют это тем, что со временем в организме появляется большое количество разных повреждений, определенное накопленное количество которых и является началом старения.

Однако профессор МГУ не согласен с таким мнением ученых. Гладышев напомнил, что в первые годы жизни человека риск смерти также очень высок, а сводится он к минимуму лишь к 9 годам. Также если допускать то, что организм можно считать стареющим по мере накопления поврежденных клеток, значит само старение начинается еще в материнской утробе.