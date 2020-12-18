К Земле приближаются пять астероидов

На американском сайте NASA сообщили, что в течение грядущей недели к планете Земля приблизятся пять астероидов. По сообщениям, двое из пяти астероидов приблизятся к Земле на расстоянии, которое окажется ближе, чем Луна к Земле.

Уже в среду три из пяти астероидов будут на близком расстоянии по отношению к Земле. Самый ближайший астероид окажется около Земли на расстоянии в 323 тысячи километров. Другие два астероида смогут приблизиться к планете Земля только к пятнице. Диаметр астероидов, которые окажутся около Земли в среду, составляет от 10 до 24 метров, а диаметр остальных составляет от 6,8 до 30 метров.