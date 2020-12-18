На Адмиралтейских верфях произошел торжественный спуск на воду платформы "Северный полюс"

На Адмиралтейских верфях произошел торжественный спуск на воду ледостойкой самодвижущейся платформу «Северный полюс», которая была построена по заказу Росгидромеда.

«Северный полис» торжественно спустили на воду в пятницу, 18 декабря. Как сообщают в Смольном, платформу построили в рамках государственной программы по социально-экономическому развитию Арктики.

«Северный полис» не имеет аналогов в мире. Платформа будет использоваться учеными как научно-исследовательский центр для круглогодичных экспедиций. На судне имеются специальные лаборатории для различных исследований.

Сообщается, что платформа может около двух лет находится в автономном плавании, на нее также могут приземляться тяжелые вертолеты.