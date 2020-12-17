NASA прогнозировали самую мощную магнитную бурю за 300 лет

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA, а также научного центра Saxo в Дании предупредили всех жителей Земли о надвигающейся мощной магнитной буре, которая была последний раз 300 лет назад.

В период с 16 по 22 декабря этого года на Солнце будут наблюдаться очень сильные вспышки, которые могут повлечь самые разные последствия. Они могут выражаться вплоть от кратковременных перебоев с интернетом до серьезных проблем с мобильной связью и электричеством.

Однако о массовом отключении электричества речи не идет.

Также ученые отмечают, что последствия вспышек на Солнце могут почувствовать и метеочувствительные люди.