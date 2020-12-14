Ученые выявили способность некоторых бактерий пересекать океаны и прятаться в пыли

Ученые из Университета Гранады в Испании провели исследования, результаты которых доказывают возможность микроорганизмов и бактерий передвигаться через океан, прячась в атмосферной пыли.

Стало известно, что в организм человека бактерии могут попасть при дыхании. Ранее было не ясно, как бактерии попадают на другой континент. Однако теперь понятно, что они передвигаться с помощью гигантских частиц. Такие атмосферные частицы называются иберулиты.

Именно такие аэрозольные частицы представляют риск распространения любых заболеваний по всей планете. Размер такой частицы может достигать 100 микрон.