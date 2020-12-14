Маленький, но грозный враг любителей природы под снайперским прицелом: сибиряки научились ловить энцефалит светом

Россия занимает первое место по заболеваниям вирусом энцефалита в мире. По статистике, главные районы в России по распространению клещевого энцефалита – Сибирь, Урал и Дальний Восток.

28-летняя Анастасия из Новосибирска учится ходить спустя шесть лет после укуса. Клещ укусил девушку в ногу во время прогулки в парке. В больнице ей сделали укол иммуноглобулина и отпустили домой, не взяв клеща на анализ. Через два дня у Анастасии поднялась температура, она была госпитализирована с диагнозом “энцефалитный менингит”. Месяц пациентка пребывала в коме, пережила остановку сердца и была полностью парализована. Только спустя 6 лет она научилась вставать на ноги.

10-летняя Таня из Тюменской области три месяца боролась за жизнь после укуса. Клещ укусил девочку в шею во время похода в лес за грибами. В больнице сделали укол и отпустили домой. Через несколько дней ребенка госпитализировали с температурой 40 градусов. Девочка была в полусознании, путалась в речи, а затем впала в кому. Через 20 дней её вывели из комы, но спустя неделю она умерла.

Клещи – это маленькие жучки с восемью ножками, их размер колеблется от 0,5 до 10 мм в зависимости от возраста, пола и наполненности кровью. Почему от существа размером с булавочную головку столько проблем? Всё дело в том, что они переносят энцефалит.

Основной резервуар это вируса – дальневосточные клещи Ixodes persulcatus (распространены на азиатской территории России) и европейские клещи Ixodes ricinus (распространены в европейском регионе). Процесс заражения происходит так: клещ пьёт кровь заражённого энцефалитом животного, а затем через укус переносит болезнь человеку. Инкубационный период длится около 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней. Симптомы развиваются очень быстро, от нескольких часов до нескольких дней. Сначала они похожи на грипп или простуду: головная боль, повышенная утомляемость, сонливость. Следом проявляются симптомы пострашнее: изменение состояния сознания, галлюцинации, потеря сознания, высокая температура, тошнота, рвота, судороги, непереносимость яркого света, неспособность говорить и контролировать движения.

Статистика осложнений после энцефалита такова, что шансов поправиться полностью у вас примерно один к двум – один к четырём, а у ⅘ всех переболевших тяжелой формой энцефалита осложнения в работе ЦНС останутся надолго (иногда навсегда). Вирус энцефалита содержится у 6% всех клещей: из ста укушенных больным клещом шесть человек заразится.

Активность клещей наступает как правило ранней весны и длится до позднего лета. Клещи живут в основном в парках и лесных зонах, любят влажные, тёмные участки и не поднимаются выше полутора метров: лучше внимательно относиться к участкам с высокой травой и кустарниками. Укус вы вряд ли почувствуете: клещ может долго ползать по одежде в поисках кожи, присасывается совсем незаметно, впрыскивая со слюной обезболивающий фермент.

Ни выкручивать за голову, ни тем более поливать подсолнечным маслом клеща нельзя. Лучше не делать вообще ничего, просто сходите к медикам: они вытащат его в лабораторных условиях и отправят на анализ.

Изучение и борьба с вирусом энцефалита началась только в XX веке. В 1937 году русские ученые организовали комплексные экспедиции по территории России с целью выявления носителей вируса. Изучение зараженных людей выявило – к заболеванию энцефалитом восприимчивы все, вне зависимости от возраста и пола. В 50-х годах российские учёные сделали первый серьезный шаг в борьбе с болезнью, разработав вакцину против вируса энцефалита. Это помогло существенно снизить количество заболеваний, однако в России по-прежнему фиксируется большое количество заразившихся людей.

Главная задача для медиков: в максимально короткие сроки определить, болен ли укусивший вас клещ. Счёт при этом идёт на минуты, причём каждая лишняя из них недвусмысленно угрожает вашей жизни.

Учёные Красноярского научного центра РАН разработали тест на энцефалит на основе светящегося фермента белка морского рачка Metridia longa, одного из ключевых видов зоопланктона в Белом море: он встречается на этой территории круглогодично.

Тест-устройство работает так. Клещ с помощью вилочки помещается в цилиндр, в котором размалывается между керамической шайбой и поршнем. Затем в цилиндр добавляется несколько капель воды, полученная смесь выдавливается на тест-полоску, пропитанную веществом со специальным белком-антителом. Антитела — это крупные белки плазмы крови, их выделяют клетки иммунной системы. Их предназначение – нейтрализация клеток вирусов. Антитело распознает уникальный элемент вируса — антиген, и выдает реакцию с ним. Если реакция есть, тест-полоска меняет свой цвет.

Новый экспресс-тест эффективнее своих аналогов:

Антитела на основе фермента белка легко создать и соединить с тест-системой.

Объемы производства: одного миллиграмма белка хватает на 100 000 анализов.

Точность тестирования: белок морского рачка ведет себя активнее белков без содержания световых ферментов и поэтому точнее обнаруживает антиген в крови.

Светящиеся белки в качестве меток давно используют для диагностики меланомы, рассеянного склероза, сахарного диабета и других заболеваний. Сибирские учёные первые, кто догадался использовать этот белок для выявления клещевого энцефалита.

Предыдущий опыт создания теста на основе светящегося белка базировался на определение вируса энцефалита на основе другого светящегося белка Renilla, также содержащего фермент, испускающий свет. Сибирские биологи отмечают, что последняя разработка оказалась намного эффективнее. Фермент морского рачка Metridia в два раза меньше по молекулярной массе: он легче комбинируется с антителами, а ещё намного активнее светится. Эти отличия позволили в полтора раза снизить видимую концентрацию вируса в пробах, а значит увеличить точность анализа.

При помощи самого маленького морского рачка в мире сибирские учёные сделали очень большой шаг в борьбе с энцефалитом. Их исследование поддержали Российский фонд фундаментальных исследований, Правительство Красноярского края и Красноярский краевой научный фонд.

Пока сибиряки испытывают тест на своих земляках. Но не за горами распространение новых эффективных тестов на клещевой энцефалит по всей территории России.

Будем надеяться, что новый “световой меч” поможет биологам и врачам в истреблении маленькой по размерам, но страшной по последствиям лесной заразы.

Автор: Алена Мухина