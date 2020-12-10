В СПбПУ разработали новый электромобиль

В Санкт-Петербургском политехническом университете им. Петра Великого (СПбПУ) был разработан первый в России электромобиль, который сделан на основе технологии «цифровых двойников». Новый проект назвали «Кама-1».

Созданный элеткромобиль будет показан на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО-2020, которая будет проходить в Москве.

Руководитель Инжинирингового центра СПбПУ Алексей Боровков заявил, что это будет первый российский электромобиль, разработанный полностью на основе технологии цифровых двойников и специализированных цифровых платформ.

«Смарт-кроссовер конкурентоспособен как с точки зрения технических и потребительских характеристик, так и с точки зрения дизайна, безопасности и комфорта, отвечает требованиям международной сертификации», — подметил Боровков.