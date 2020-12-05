Были названы 4 фактора продлевающих жизнь

В Соединённых штатах Америки учёные обнаружили четыре привычки, которые помогут сделать продолжительность жизни ещё н 10 лет дольше.

Согласно информации, которую выяснили при помощи исследований учёные, наиболее всего полезна для организма диета средиземноморская. Средиземноморской диета очень богата фруктами, овощами, а также цельнозерновыми продуктами питания. Рацион этой диеты уменьшает процент возникновения риска онкологии, депрессии, а также сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром и ухудшение состояния головного мозга будут сокращены в процентном соотношении возникновения.

Также, по информации исследователей, сокращение стресса увеличит вашу продолжительность жизни, так как счастливые люди повышают свои шансы на продолжительную и долгую жизнь на 3,7% и в целом могут прожить на 18 процентов дольше.

И, соответственно, всем известные вредные привычки в качестве курения и чрезмерного употребления алкоголя тоже следовало бы исключить.