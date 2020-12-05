Под Санкт-Петербургом представили новый радиотелескоп

Новый радиотелескоп был представлен в обсерватории "Светлое" под Санкт-Петербургом.

Высокоточный радиотелескоп на данный момент единственный в России. Теперь радиотелескоп позволит учёным не находиться в зависимости от данных международных служб, которые сообщают координаты полюса, а также всемирного времени. Время его постройки заняло три года, а также установка техники обошлась в шесть миллионов евро. Диаметр высокоточного радиотелескопа составляет 13 метров.

Новый радиотелескоп работает в синхронном режиме с другими российскими телескопами, который на Кавказе и Байкале. Работая вместе, такая техника помогает определить расположение любых объектов на Земле.