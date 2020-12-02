Машинный перевод смог справиться с перевод книги на русский язык

До недавнего времени всем было известно, что машинный перевод не так эффективен и точен, так как всё-таки только человек может подобрать подходящие слова по смыслу и значению для их перевода с иностранного языка на родной и наоборот.

Однако сегодня современные технологии сделали ещё один шаг вперёд - нейросеть компании Яндекс смогла перевести книгу для издательства.

Сервис Яндекс.Переводчик смог справиться с переводом книги всего за 40 секунд. Книга называется "Будущее без работы", объём страниц - 350.

На сегодняшний день это первая книга в России, которая была переведена машиной, а не человеком, однако, для корректировок понадобился редактор.

По информации, даже обложка для книги была создана также сервисами Яндекса.