  • 2 Декабрь 2020
USD 03.12.2020 75.6151 -0.7052
USD ММВБ 22:30 75.2361  
EUR 03.12.2020 91.3052 -0.0044
EUR ММВБ 22:30 90.9692  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Сингапур одобрил продажу мяса из лаборатории

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Сингапур оказался в числе первых, кто разрешил продажу мяса, которое выращено в лаборатории.

Достаточно давно уже проводятся различные эксперименты по выращиванию мяса в лабораториях. И вот, уже сегодня Сингапур первым дал разрешение на продажу такого мяса. Мясо производится из клеток животных, которые помещаются в специальную питательную среду, позволяющую им расти.

Этим займётся американская компания Eat Just. Разрешение одобрило продажу курицы, мясо будет на продаже под маркой Good Meat. Спрос на подобного рода альтернативу вырос из-за опасений за здоровье, окружающую среду и благополучие животных.

В Eat Just заверили потенциальных покупателей о том, что кур для этого никто не убивает. Для производства используется метод биопсии. Биопсия - это прижизненный забор клеток. После того, как забрали материал, его помещают в, так называемый, биореактор. Там уже вводят смесь, состоящую из белков, аминокислот, минералов, сахаров, солей и остальных нужных питательных веществ.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Наука
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram