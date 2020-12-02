Сингапур одобрил продажу мяса из лаборатории

Достаточно давно уже проводятся различные эксперименты по выращиванию мяса в лабораториях. И вот, уже сегодня Сингапур первым дал разрешение на продажу такого мяса. Мясо производится из клеток животных, которые помещаются в специальную питательную среду, позволяющую им расти.

Этим займётся американская компания Eat Just. Разрешение одобрило продажу курицы, мясо будет на продаже под маркой Good Meat. Спрос на подобного рода альтернативу вырос из-за опасений за здоровье, окружающую среду и благополучие животных.

В Eat Just заверили потенциальных покупателей о том, что кур для этого никто не убивает. Для производства используется метод биопсии. Биопсия - это прижизненный забор клеток. После того, как забрали материал, его помещают в, так называемый, биореактор. Там уже вводят смесь, состоящую из белков, аминокислот, минералов, сахаров, солей и остальных нужных питательных веществ.