Японские учёные превращают тараканов в киборгов для службы людям

Digital Nature Group из Университета Цукуба в Японии превращают тараканов в киборгов, учёные называют их "калмботами". Японские учёные уверены, что "калмботы" могут быть полезны и эффективны для людей во многих сферах.

Digital Nature Group показали видео, на котором тараканов превращают в киборгов посредством введения в них электродов, которые заставляют насекомых шевелить их конечностями при электростимуцляции, которая поступает через эти электроды.

На данном этапе разработки проекта тараканов-киборгов Digital Nature Group сообщила, что "калмботы" могут передвигаться в указанном для них направлении, а также передвигать с место на место различные предметы, которые соответственно подвластны массе тела тараканов.