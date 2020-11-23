Digital Nature Group из Университета Цукуба в Японии превращают тараканов в киборгов, учёные называют их "калмботами". Японские учёные уверены, что "калмботы" могут быть полезны и эффективны для людей во многих сферах.
Digital Nature Group показали видео, на котором тараканов превращают в киборгов посредством введения в них электродов, которые заставляют насекомых шевелить их конечностями при электростимуцляции, которая поступает через эти электроды.
На данном этапе разработки проекта тараканов-киборгов Digital Nature Group сообщила, что "калмботы" могут передвигаться в указанном для них направлении, а также передвигать с место на место различные предметы, которые соответственно подвластны массе тела тараканов.
Японские учёные превращают тараканов в киборгов для службы людям
© Фото: pixabay.com
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По мнению учёных они могут быть полезны для людей.
Digital Nature Group из Университета Цукуба в Японии превращают тараканов в киборгов, учёные называют их "калмботами". Японские учёные уверены, что "калмботы" могут быть полезны и эффективны для людей во многих сферах.
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