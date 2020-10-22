Петербургские ученые разработали новые нейропротезы для парализованных

Ученые из Санкт-Петербурга приняли участие в разработке новых нейропротезов, с помощью которых в будущем парализованные люди смогут вновь двигаться.

По словам Павла Мусиенко, заведующего лабораторией нейропротезов Института трансляционной биомедицины СПбГУ, в основе разработки находятся специальные импланты для спинного и головного мозга, которые ученым удалось напечатать. Благодаря им нейронные сети смогут работать без сигналов головного мозга. После того, как нейропротез вживляют в организм хирургическим путем, он управляет различными участками спинного мозга, и человек вновь обретает способность двигаться. Об этом эксперт рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

Исследования нейропротеза были проведены на мышах, крысах и рыбах, однако пока что технологию лишь предстоит проверить на людях.