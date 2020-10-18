Петербургский космонавт запечатлел пустыню в Забайкалье из космоса

Петербургскому космонавту Международной космической станции Ивану Вагнеру удалось сделать снимки пустыни, расположенной в предгорьях хребта Кодар – «Чарские пески». Космонавт сфотографировал песчанный массив с космической станции и опубликовал снимки в социальной сети «Вконтакте».
По словам Ивана Вагнера, длина массива составляет 9 км, ширина – 4 км, он имеет внешнее сходство с пустынями Средней Азии. «Чарские пески» - памятник природы, являющийся частью проекта «7 чудес Забайкалья».
Рядом с «Чарскими песками» располагается село Чара Забайкальского края. На территории находятся три реки: Верхний Сакукан, Средний Сакукан и Чара. Данное место обладает уникальностью, его окружает тайга и болота.